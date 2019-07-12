ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания United Airlines продлила остановку полетов своего парка Boeing 737 MAX на два месяца — до 3 ноября, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мы приняли решение вывести рейсы Boeing 737 MAX из нашего графика до 3 ноября", — сказано в сообщении.

Как ожидается, за два дополнительных месяца простоя этой части авиапарка будут отменены в общей сложности 2100 рейсов в сентябре и 2900 рейсов в октябре. Компания обещает предпринять все усилия для того, чтобы восполнить это за счет корректировки расписания полетов.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.