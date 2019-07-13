С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в рамках дела о взыскании в пользу городских властей 2,88 миллиарда рублей с компании "Метрострой", которая сооружает новые объекты подземки, принял к производству встречные требования "Метростроя" к городу о погашении более 8 миллиардов рублей долга за уже построенные станции.

"В материалы дела от ответчика поступило встречное исковое заявление, в котором ОАО "Метрострой" просило взыскать с СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" задолженность за выполненные работы по государственному контракту… от 23 сентября 2015 года в размере 8,177 миллиардов рублей, пени в размере 356 миллионов рублей и пени в размере одной трехсотой действующей за каждый день просрочки за период с 5 июля 2019 года по дату фактической уплаты задолженности", — говорится в определении суда на портале "Электронное правосудие" о принятии встречного иска к производству.

Слушания по этому иску начнутся 18 июля одновременно с рассмотрением требований городских властей к "Метрострою".

Согласно материалам на сайте городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), госконтракт, на основании которого "Метрострой" настаивает на взыскании долга, предусматривает строительство продолжения Невско-Василеостровской линии метрополитена в Приморский район от действующей станции "Приморская" до новой станции "Беговая", включая еще одну новую станцию "Новокрестовская". Открытие этих двух станций в Петербурге было приурочено к проведению матчей чемпионата мира по футболу прошлым летом. Церемония открытия нового участка Невско-Василеостровской линии прошла 26 мая 2018 года.

Компания "Метрострой", которая выступает генподрядчиком сооружения всех новых объектов метрополитена, в начале 2019 года имела разногласия с городскими властями из-за долгов по зарплате работникам субподрядных организаций, претензий со стороны налоговых органов и срыва сроков строительства станций метро. В настоящее время на рассмотрении арбитража находится несколько исков с финансовыми требованиями сторон друг к другу.

В начале февраля аппарат вице-губернатора города Эдуарда Батанова проинформировал, что городские власти отзывают уведомления о расторжении госконтрактов с "Метростроем", хотя ранее и заявляли об их разрыве. Затем суд утвердил мировое соглашение "Метростроя" с налоговиками, и компания частично погасила задолженность по зарплате субподрядчикам, что являлось обязательными условиями сохранения этих контрактов за действующим подрядчиком.