МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Законопроект о повышении до 21 года возраста продажи в России крепкого алкоголя обсуждается, Минфин изначально не поддерживал его и считает допустимым вариант повышения возраста продажи в отношении всего алкоголя, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос, согласовал ли Минфин проект Минздрава о повышении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года, Сазанов сказал: "Мы этот вопрос сейчас обсуждаем, но изначально не поддержали законопроект Минздрава".

Он пояснил позицию министерства финансов — в такой редакции выходит, что предоставляются преференции ряду производителей. "Мы просто не ранжируем алкогольную продукцию. Здесь вопрос в том, что мы предоставляем преференции одним производителям по сравнению с другими производителями", — отметил чиновник.

На уточняющий вопрос, допустимо ли установить запрет не в отношении крепкого, а в отношении всего алкоголя, Сазанов ответил: "Возможно, да. Это как возможный вариант. Но сейчас к нам пришел законопроект, который дает определенные преференции производителям по отношению к другим".

По его словам, тема введения минимальных цен на новые виды алкоголя может отодвинуться примерно на год, необходимо решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Мы внесли проект постановления правительства. Минэкономразвития сказало, что это не предмет регулирования национального уровня, что это в соответствии с правом союза (ЕАЭС — ред.) — вопросы наделения РФ полномочием по установлению МРЦ должны регулироваться на наднациональном уровне. Соответственно необходимо направить запрос в ЕЭК, инициировать там соответствующее внесение изменений в соглашение соответствующее", — сказал он.

"Мы сейчас инициируем такой запрос в ЕЭК, и после внесения изменений в это соглашение можно будет на национальном уровне дать Минфину право установить МРЦ. И обращение в ЕЭК отодвигает возможности устанавливать МРЦ, там, на год", — отметил он.

Сазанов добавил, что это не касается той продукции, на которую уже установлены минимальные розничные цены — например, на водку. "На любую новую, если мы захотим установить, то должны направить запрос в ЕЭК, там внести изменения. После этого только у себя вводить", — добавил он.

Сазанов сообщил, что в июле такой запрос Минфин направит. "И там далее рассмотрение на пять стран. Это такой длинный процесс согласования. Потом подписание на Высшем или межправсовете. Всё долгий достаточно процесс", — отметил он.