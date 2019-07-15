МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Счета университета "Синергия" никогда не блокировались, задолженностей перед ФНС у него нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

"Официально информируем о том, что у университета "Синергия" никаких задолженностей перед ФНС нет, счета университета никогда не блокировались", — сказал собеседник агентства.

Ранее издание The Bell написало, что из-за долгов перед бюджетом налоговики приостановили операции по счетам как минимум шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России "Синергия". В статье отмечалось, что сумма долга "Синергии" перед бюджетом неизвестна, но The Bell нашел исполнительные листы как минимум на 27,3 миллиона рублей.