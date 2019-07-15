МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. РЖД увеличили инвестпрограмму на 2019 год на 9,6% по сравнению с запланированным ранее объемом — до рекордных по историческим меркам 747,5 миллиарда рублей, следует из слов первого заместителя гендиректора компании Анатолия Краснощека.

Инвестпрограмма РЖД на 2019 год составляла около 681,9 миллиарда рублей.

"В условиях сохранения роста грузовых и пассажирских перевозок запланирована напряжённая по своим масштабам программа оздоровления железнодорожной инфраструктуры. Годовой инвестиционный бюджет ОАО "РЖД" достиг рекордной по историческим меркам суммы – 747,5 миллиарда рублей, что больше уровня 2018 года на 41%", — пишет Краснощек в статье в корпоративном издании компании "Гудок".