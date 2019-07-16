МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении должно было состояться на пленарном заседании 11 июля, однако тогда дойти до этого вопроса в повестке дня депутаты не успели. Большинством голосов законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании во вторник.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.