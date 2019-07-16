МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило дивиденды РЖД за 2018 год в размере 72,78% чистой прибыли по РСБУ на сумму 13,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании во вторник.

Вице-премьер и глава совета директоров компании Максим Акимов 7 июля сообщал журналистам, что правительство РФ приняло решение о выплате дивидендов РЖД за 2018 год в размере 74% чистой прибыли по РСБУ, что составляет более 13 миллиардов рублей. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2018 году составила 18 миллиардов рублей.

"Направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2018 год в размере 13,357 миллиарда рублей (72,74% годовой чистой прибыли)", — говорится в сообщении компании.

Данные решения, согласно сообщению, оформлены распоряжением правительства РФ от 29 июня 2019 года.