МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) в первом полугодии 2019 года сократились в годовом исчислении на 12,7%, до 2,399 тысячи автомобилей, а в июне — на 27,9%, до 404 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Данная тенденция зафиксирована в свете общего снижения продаж новых автомобилей в ЕС за январь-июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, до 8,2 миллиона единиц. В июне продажи новых автомобилей в ЕС снизились на 7,8% и составили 1,45 миллиона штук.

Отмечается, что практически все пять крупных рынков ЕС с начала года показали небольшое снижение. Исключением стала Германия, где продажи выросли на 0,5% в годовом выражении. Во Франции показатель сократился на 1,8%, в Испании — на 5,7%, в Италии — на 3,5%, в Великобритании — на 3,4%.

Продажи новых автомобилей в Европе автопроизводителя PSA Group снизились за первое полугодие в годовом выражении на 1%, компании Volkswagen Group — опустились на 4,3%, группы Renault в целом — на 0,9%. В июне, по данным ACEA, продажи французского автопроизводителя снизились на 8% в годовом исчислении, Volkswagen Group — сократились на 9,5%, группы Renault — на 3,6%.