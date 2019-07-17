МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Положительная динамике в притоке иностранных туристов в Россию, которая была задана проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, продолжает сохраняться и в текущем году, за первое полугодие нашу страну посетило на 19,5% больше гостей из-за рубежа, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщает поставщик технологических решений для мировой индустрии туризма и перевозок Amadeus.

"В первом полугодии 2019 года был зафиксирован рост международных прибытий в Россию на 19,5%, в сравнении с аналогичным периодом в 2017 году. Анализ проводился на основе данных о бронированиях авиабилетов через глобальные системы GDS с 1 января по 30 июня в 2017 и 2019 годах", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, наибольшим спросом в 2019 году наша страна пользуется у путешественников из Германии, Казахстана и Южной Кореи. В списке лидеров по въездному туризму также Израиль, Италия, Франция, Великобритания, США и Чехия. При этом наибольший рост бронирований зафиксирован среди туристов из Южной Кореи (+160%), Израиля (+42%) и Италии (+16%).

Продолжительность пребывания иностранных гостей в России составляет в среднем 9 дней. По статистике, дольше всего в России остаются туристы из США (16 дней), Израиля (11 дней) и Германии (10 дней). При этом путешественники из Южной Кореи предпочитают более короткие поездки (5 дней).

Эксперты также сравнили показатели въездного туризма в 2018 и 2017 годах. Общий объем бронирований перелетов в Россию за первые 6 месяцев 2018 года продемонстрировал прирост в 27%, что, безусловно, объясняется летним всплеском во время ЧМ, проходившем в 11 городах России.

Гендиректор российского офиса Amadeus Леонид Мармер отметил, что спустя год после ЧМ-2018 положительная динамика сохраняется, что свидетельствует о благотворном влиянии глобальных спортивных событий на привлекательность страны как направления для путешествий. "Грамотный подход к анализу итогов таких больших событий может помочь участникам отрасли и странам в целом строить максимально эффективные маркетинговые стратегии, опираясь на потребности и поведение путешественников при планировании поездок", – считает он.