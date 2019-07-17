МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") выводит на рынок новые пневмокаркасные конструкции на основе заполненных воздухом баллонов, сообщили в пресс-службе "Ростеха"

Такие здания предназначены для оперативного возведения временных помещений: полевых госпиталей, складов, мобильных спортивных сооружений и так далее.

Монтаж занимает один-два часа. Стоимость одного изделия начинается от 1,5 миллионов рублей в зависимости от площади конструкции и пожеланий заказчика по дополнительным опциям, к примеру – количеству выходов.

"Сооружения на основе пневмоконструкций, благодаря своим характеристикам, могут использоваться при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, быстрого создания временного жилья, освоения Арктики и во многих других сферах. Новые изделия полностью отвечают современным высоким экологическим стандартам", — сообщил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

Пневмокаркасные конструкции созданы Долгопрудненским конструкторским бюром автоматики (входит в "Росэлектронику") – ведущим разработчиком и производителем дирижаблей и аэростатов.

Они возводятся при помощи электрокомпрессора, нагнетающего воздух под давлением в баллоны трубчатой формы. Конструкции отличаются мобильностью, легкостью и компактностью в сложенном виде, быстро монтируются и разбираются.

Такие сооружения не нуждаются в фундаменте и могут возводиться на любых поверхностях, в том числе на снегу, песке и скальных грунтах, а также позволяют легко и безопасно размещать вентиляцию, отопление и различные системы доступа – ворота, двери, люки.

Могут эксплуатироваться круглогодично, выдерживая сильные снеговые, тепловые, ветровые нагрузки и экстремальные температуры от —60 до +60 градусов. При необходимости здание можно демонтировать и использовать повторно.