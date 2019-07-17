МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров направило главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ письмо с просьбой проверить сделку по покупке компанией "Яндекс.Такси" активов группы "Везет", поскольку опасается роста цен в результате этой сделки. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

"Яндекс.Такси" в понедельник объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за 3 года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Закрытие сделки ожидается до конца года (требуется согласование с ФАС). Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям.

В письме, направленном главе ФАС, говорится, что по итогам первого полугодия 2017 доля группы "Фастен" (включает бренды "Такси Везет", "Такси Сатурн" и ряд других) в Москве составляла 18,75%, в регионах – 50,96%. Аналогичные доли "Яндекс.Такси" составляли в Москве – 46,14%, в регионах – 25,07%. "Опираясь на эти данные, можно сделать вывод, что примерная доля рынка объединенной компании ("Яндекс.Такси", включая Uber) после покупки группы "Фастен" составит в Москве 85,87%, а в регионах – 87,36%", — отмечается в письме.

"Указанные данные показывают, что на рынке агрегаторов такси фактически будет работать одна компания, что может стать возможностью для установления монопольных цен как для пассажиров, так и роста комиссии со стороны агрегатора по отношению к водителям. При этом на начальном этапе работы объединенной компании мы предполагаем, что цена поездки останется на прежних значениях, но в долгосрочной перспективе, а также после принятия законопроекта о таксомоторной деятельности, средняя цена поездки вырастет не менее чем на 20%", — говорится в письме.

"Просим рассмотреть возможность проверить указанную сделку на предмет нарушения антимонопольного законодательства, а в случае выявления нарушений принять соответствующие меры", — также говорится в письме.

В ФАС России сказали РИА Новости, что пока не получали данного письма.