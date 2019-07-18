МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам шести месяцев 2019 года сократилась на 12,3% в годовом выражении, составив 920 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,04 доллара против 1,03 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь выросла на 2,1%, до 5,33 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль eBay снизилась в годовом выражении на 37,4%, составив 402 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,47 доллара против 0,64 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 1,8%, до 2,687 миллиарда долларов.

"Во втором квартале мы по-прежнему были сосредоточены на создании активной клиентской базы, обеспечении первоклассного качества обслуживания клиентов и ускорении наших инициатив по росту", — приводятся в релизе слова генерального директора eBay Девина Уэнига (Devin Wenig).

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.