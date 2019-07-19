МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг в кулуарах семинара для экспортеров Alibaba Global Course, организованного Российским экспортным центром и университетом Taobao.

Среди новых продуктовых категорий, которые отечественные производители начинают поставлять в Китай, эксперты Alibaba выделили растительное масло, снеки (печенье, шоколад) и пряники. "За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников", — рассказал вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам.

По его словам, высоким спросом на внутренней китайской интернет-площадке Alibaba Group пользуются как российские продукты питания, так и пищевые добавки, косметика, национальные изделия ручной работы. "В Китае много продуктов питания, но Россия сильна в определенных областях: мясо-молочное производство, рыба, но даже важнее тот факт, что все эти продукты полезны, безопасны и даже иногда относятся к категории органических", — отметил Вонг.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.