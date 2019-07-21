МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ситуация с водностью рек РФ тревожная, будет обсуждаться на заседании межведомственной рабочей группы в августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о сильном обмелении Волги. Об этом сообщили жители Казани, Ульяновска, Самары и Твери. В середине мая уровень воды в расположенном на Волге Куйбышевском водохранилище (оно обслуживает, в том числе, нужды Татарстана, Самарской и Ульяновской областей) опустился с запланированных 53 метров до чуть более чем 50 метров, что всего на 1 метр выше критической для судоходства отметки в 49 метров. Также сообщалось об обмелении Амура и других рек.

"Ситуация на Волге, на Единой глубоководной системе (ЕГС) в европейской части России в этом году на крупных реках с судоходными путями, действительно, достаточно сложная. Воды не хватает. В зависимости от уточненного гидрометеорологического прогноза на осень возможно изменение критической ситуации по водности как в сторону ее усугубления, так и смягчения", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

По словам собеседника агентства, заседание межведомственной рабочей группы состоится в августе, на нем будут сделаны прогнозы по ситуации с водностью Волги и иных рек, и в случае необходимости транспортные компании, энергетические компании будут оповещены о вводимых ограничениях. "Прогноз достаточно тревожный, но ситуация пока не определена, она может измениться. Она ещё не достигла того уровня, который был в 2015 году, когда была фактически разорвана на две части ЕГС", — отмечают в Росморречфлоте.

"Пока мы не имеем данных по тому, как будет вести себя ЕГС по водности на сентябрь — октябрь, их нет. Но в целом сезон достаточно маловодный, мы проходим практически по нижней планке по водности и ограничения по глубинам уже действуют для судоходных компаний. Приоритетом для нас являются пассажирские рейсы, грузовой флот уже находится под давлением этой ситуации", — добавил собеседник агентства. Он уточнил, что грузовой флот пропускают по лимитирующим участкам группами судов.

Сейчас в России реализуются два проекта, которые устранят зависимость судоходства от гидрометеорологической обстановки и сократят лимитирующие участки на реках, — это строительство Багаевского и Нижегородского низконапорных гидроузлов. Совокупная стоимость проектов превышает 60 миллиардов рублей.