МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Boeing-737 сообщением Москва-Прага вернулся на аэродром вылета после срабатывания датчика возгорания в салоне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Во время полета сработал датчик возгорания в салоне. Командир принял решение вернуться во Внуково", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет уже благополучно приземлился. На борту воздушного судна находились 186 человек и экипаж.