ДУБАЙ, 21 июл — ПРАЙМ. Испытания нового пассажирского терминала пропускной способностью 30 миллионов пассажиров в год прошли в аэропорту Абу-Даби, сообщает в воскресенье эмиратское издание Khaleej Times.

В испытаниях принимали участия два самолета Airbus A330 авиакомпании Etihad и 800 волонтеров, которые имитировали посадку и высадку из самолета, получение багажа и прохождение паспортного контроля. Самолеты прошли полный цикл подготовки к полету, включая заправку топливом и загрузку бортового питания.

Сейчас в аэропорту Абу-Даби три пассажирских терминала. С вводом в строй нового современного терминала Midfield Terminal его пропускная способность увеличится более чем вдвое.

Проект строительства Midfield Terminal был запущен в 2011 году. Первоначально его планировалось ввести в эксплуатацию в 2017 году.