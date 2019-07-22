МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Boeing и Korean Air окончательно закрепили договоренности о поставке корейской авиакомпании 20 самолетов 787 Dreamliner за 6,3 миллиарда долларов, говорится в релизе Boeing.

"Korean Air окончательно утвердила соглашение с Boeing о заказе 20 самолетов 787 Dreamliner, по 10 штук моделей 787-10 и 787-9 соответственно, стоимостью в 6,3 миллиарда долларов по объявленной цене", — говорится в релизе.

Учитывая соглашение о лизинге 10 дополнительных самолетов 787-10 у Air Lease Corporation, авиаперевозчик увеличит парк самолетов Dreamliner в четыре раза, отмечается в сообщении. О своих намерениях по заказу и аренде самолетов корейская компания объявляла в июне.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

Корейская авиакомпания Korean Air владеет 168 воздушными судами и выполняет регулярные рейсы по 126 направлениям в 44 страны.