МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу Boeing до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

Долгосрочный рейтинг дефолта подтвержден на уровне "А".

"Пересмотр прогноза основан на неопределенности регулятора в отношении сроков возврата в эксплуатацию 737 MAX", — говорится в релизе агентства. Fitch также отмечает, что ситуация вокруг самолетов модели 737 MAX создает серьезные проблемы в отношении с клиентами и негативно влияет на репутацию бренда.

После мартовской катастрофы недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов модели 737 МАХ, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию этой модели самолетов, а Федеральное авиационное управление США ввело запрет на эксплуатацию этой модели. Ранее в июле газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что самолеты Boeing 737 MAX вряд ли возобновят авиаперевозку пассажиров до 2020 года, так как компания Boeing не успеет устранить неисправности раньше этого времени.