МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Отгрузки Beluga Group, одного из крупнейших в России производителей водки, в первом полугодии 2019 года сохранились на уровне прошлого года и составили 5,6 миллиона декалитров, говорится в сообщении компании.

"Фактические отгрузки собственной продукции за полгода составили 5,1 миллиона декалитров, отгрузки партнерских брендов увеличились на 19,4% — до 566 тысяч декалитров", — сказано в сообщении. Экспортные отгрузки соответствуют уровню прошлого года — 198 тысяч декалитров.

"По итогам первого полугодия Beluga Group показала стабильные результаты, мы продолжим развивать бизнес в сторону премиальности и освоения новых направлений", — прокомментировал председатель правления Александр Мечетин.

За первое полугодие компания открыла 78 новых магазинов "ВинЛаб", увеличив общее количество точек сети до 545. К концу года компания планирует расшириться до 600 магазинов.

Beluga Group — один из крупнейших в России производителей водки, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями и собственной системой дистрибьюции. В портфель брендов компании входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".