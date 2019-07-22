МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" за январь-июнь 2019 года уменьшился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,7 миллиона человек, сообщает аэропорт.

"Пассажиропоток московского аэропорта "Домодедово" в январе-июне 2019 года составил 12,7 миллиона человек", — говорится в сообщении. Ранее аэропорт сообщал, что за первое полугодие 2018 года обслужил 13,7 миллиона пассажиров.

За январь-июнь 2019 года на внутрироссийских рейсах аэропорт обслужил 7,4 миллиона пассажиров. Наибольший рост числа пассажиров зафиксирован на следующих внутренних направлениях: Сочи, Анапа, Новосибирск, Минеральные Воды, Симферополь. Пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на этих направлениях увеличился на 11,9% — до 2,1 миллиона человек.

При этом на зарубежных маршрутах аэропорт за этот период обслужил 5,3 миллиона пассажиров. Лидеры по показателю роста объема перевозок — Ереван, Мюнхен, Батуми, Худжанд, Париж. Перелеты по ним совершили 610 тысяч человек, что на 24% больше, чем годом ранее.

Аэропорт "Домодедово" — одна из крупнейших воздушных гаваней России. Пассажиропоток аэропорта в 2018 году увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты) и составил 29,4 миллиона человек.