МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Московское УФАС России возбудило дело в отношении "Азбуки Вкуса", "Перекрестка" и дистрибьютора элитного алкоголя Maxxium Russia из-за слогана рекламы виски, говорится на сайте ведомства.

Весной в сетях магазинов продуктов питания "Азбука Вкуса" и "Перекресток" появилась рекламная инсталляция виски The Macallan. На стойке напиток был представлен со слоганом "Готов рискнуть всем ради шанса взлететь?" без обязательного предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции.

"Мы считаем, что подобный слоган можно расценить как призыв к употреблению алкоголя. Слово "взлететь" ассоциируется с душевным подъемом и позитивными впечатлениями. В рекламе алкоголя это просто недопустимо", — заявил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Как отмечает ведомство, закон о рекламе запрещает использование в рекламе алкогольной продукции утверждений о том, что ее употребление имеет важное значение для достижения успеха или способствует улучшению физического или эмоционального состояния. Отсутствие предупреждения о вреде алкоголя в рекламе The Macallan также нарушает закон.

По данным управления, рекламодателем является дистрибьютор алкоголя Maxxium Russia, а рекламораспространителем — сами сети магазинов. В случае, если вина компаний будет доказана, штраф может составить до 500 тысяч рублей.