МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль французского автомобильного концерна PSA Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,7% и составила 1,832 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,95 евро против 1,58 евро годом ранее. Выручка за отчетный период уменьшилась на 0,7% — до 38,34 миллиарда евро. Аналитики ожидали чистую прибыль в размере 1,71 миллиарда евро, а выручку — 38,18 миллиарда евро.

Компания при этом понизила свой прогноз по динамике мировых автомобильных рынков в текущем году. Так, PSA ожидает, что автомобильный рынок в Европе снизится на 1%, хотя ранее прогнозировала стабильный рынок. Согласно прогнозам компании, рынок в Латинской Америке сократится на 4%, хотя ранее ожидалось снижение на 2%. В России теперь ожидается рост рынка на 3% вместо 5%, а в Китае — спад на 7%, хотя ранее компания ждала его снижения только на 3%.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.