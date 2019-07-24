ВАШИНГТОН, 24 июл — ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию первых самолетов Boeing 777X может задержаться, предупредила компания в заявлении по итогам второго квартала 2019 года.

"Компания по-прежнему рассчитывает, что первая поставка 777X будет в конце 2020 года, есть значительный риск для данного расписания, учитывая вызовы с разработкой двигателя, которые задерживают первый полет до начала 2020 года", — говорится в отчете.

Портфель заказов компании составляет 5,5 тысячи самолетов всех модификаций на 390 миллиардов долларов.

Boeing зафиксировал крупнейший в своей истории убыток во втором квартале. Чистый убыток в апреле-июне 2019 года 2,942 миллиарда долларов, тогда как за аналогичные три месяца прошлого года была получена прибыль в 2,196 миллиарда долларов. Списания, связанные с ситуацией вокруг самолетов модели 737 МАХ, привели к снижению выручки на 5,6 миллиарда долларов.