МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) в первом полугодии 2019 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,268 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 6,48 евро против 5,96 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 15%, до 25,082 миллиарда евро.

Наибольшая доля выручки приходится на подразделение "мода и кожаные изделия" — в этом сегменте выручка выросла в годовом выражении на 21%, до 10,425 миллиарда евро. При этом чистый финансовый долг компании составил 8,684 миллиарда евро, подскочив в 1,2 раза к предыдущему году.

"LVMH сделала отличный старт в этом году, эти результаты еще раз демонстрируют эффективность нашей стратегии", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Бернара Арно (Bernard Arnault). Он также отметил, что несмотря на оживленный спрос, компания будет продолжать управлять расходами и сохранять бдительность во второй половине года.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.