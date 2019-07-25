МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль холдинга "Вертолеты России" по МСФО в 2018 году снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 27,459 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка холдинга в отчетном периоде снизилась на 24%, до 188,482 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 37,1%, до 68,081 миллиарда рублей. Операционная прибыль компании составила 34,911 миллиарда рублей, снизившись на 17,8%.

В январе текущего года холдинг выплатил дивиденды в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам за минусом налоговых выплат, подлежащих удержанию, в общей сумме 7,326 миллиарда рублей, говорится в отчете.

АО "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.