МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Американская компания Uber приостанавливает работу в Австрии, сообщается в письменном заявлении компании, которое попало в распоряжение агентства APA.

Поводом для приостановки работы стало решение суда, согласно которому Uber обязан иметь в Австрии филиал и разрешение, чтобы предлагать свои услуги. Компания собирается выполнить эти условия, а до тех пор работа будет приостановлена.

"К сожалению, у нас не остается другого выбора, кроме как временно остановить работу в Австрии. При этом мы готовы адаптировать нашу модель и вернемся в течение нескольких недель", — цитирует заявление газета Kronen Zeitung.

Представительница Uber пояснила, что сейчас в компании исходят из того, что услуги вновь будут доступны в начале августа.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.