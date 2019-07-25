МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,345 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 4,7% и составила 917,313 миллиарда рублей. Валовая прибыль РЖД увеличилась на 12% — до 163,864 миллиарда рублей. Прочие доходы компании уменьшились на 32%, до 39,582 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 48,2% и составила 68,145 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 3,3% и составила 753,449 миллиарда рублей. Управленческие расходы выросли на 3,7%, до 70,583 миллиарда рублей. Прочие расходы снизились на 38% и составили 47,888 миллиарда рублей. Коммерческие расходы снизились на 11,2% — до 30,414 миллиона рублей.

Долгосрочные обязательства РЖД на конец июня составили 1,202 триллиона рублей, увеличившись на 4,2% по сравнению с показателем на конец 2018 года. Краткосрочные обязательства снизились на 1,5%, до 734,232 миллиарда рублей.