РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — ПРАЙМ. Japan Tobacco International (JTI), которая около года назад приобрела ростовскую фабрику "Донской табак", планирует сохранить ее бренд, сообщил журналистам в четверг гендиректор "Донского табака" Валерий Митрофанов.

JTI — ведущий международный производитель табачной продукции. С 2018 года в группу компаний вошел "Донской табак", который является четвертым по величине производителем табачных изделий в России.

"Компания JTI думает о потребителе… "Донской табак" — это компания с более чем 160-летней историей, одна из старейших фабрик в России. Конечно, мы не планируем делать какие-либо изменения в этой связи", — сказал Митрофанов, отвечая на вопрос о возможном переименовании "Донского табака".

Он отметил, что в настоящее время идет активная интеграция фабрики в JTI. "Что касается всех бизнес-процессов, технологических, этот процесс растягивается на ближайшие несколько лет", — уточнил он.

По словам Митрофанова, все ключевые бренды "Донского табака" после интеграции были сохранены. Как уточнил РИА Новости представитель компании, речь идет о девяти брендах, которые были в портфеле фабрики и остались после присоединения к JTI. При этом количество SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция) было оптимизировано, что позволило "сфокусировать портфель, сделать его более прагматичным".

По информации Митрофанова, доля рынка JTI в РФ в первом квартале текущего года выросла, в том числе благодаря сделке с "Донским табаком". Производственные показатели компания не раскрывает.