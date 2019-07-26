МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам девяти месяцев 2018-2019 финансового года (завершились 30 июня) составила 2,796 миллиарда долларов, что на 25,7% ниже по сравнению с уровнем прошлого года, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на обыкновенную акцию составила 2,25 доллара против 2,67 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 7,3% — до 19,762 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль сети кофеен увеличилась в 1,6 раза в годовом выражении, до 1,373 миллиарда долларов. Прибыль на обыкновенную акцию составила 1,12 доллара против 0,61 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в отчетном периоде на 8,1%, до 6,823 миллиарда долларов. В третьем квартале компания открыла 442 новых кофейни, теперь их число составляет 30,626 тысячи.

Сопоставимые продажи в США и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли при этом на 5%, что выше ожиданий аналитиков в 3,45%. В США показатель вырос на 7% при прогнозе в 4,43%.

Компания прогнозирует, что прибыль на акцию по итогам текущего финансового года по стандартам US GAAP составит 2,86-2,88 доллара, хотя раньше компания ожидала показатель на отметке 2,4-2,44 доллара.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 30 тысяч кофеен по всему миру.