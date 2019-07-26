МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия 2019 года составила 6,186 миллиарда долларов, что в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 12,31 доллара против 8,34 доллара за шесть первых месяцев 2018 года. Продажи компании при этом выросли на 18,5%, до 123,104 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила 2,625 миллиарда долларов, что на 3,6% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Аналитики ожидали показатель на отметке в 2,8 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила 5,22 доллара против 5,07 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период составили 63,404 миллиарда долларов, увеличившись на 20%.

По итогам третьего квартала 2019 года компания ожидает роста продаж на 17-24% в годовом выражении, до 66-70 миллиарда долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 июня 2018 года штат компании составил 575,7 тысячи человек.