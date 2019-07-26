МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом полугодии 2019 года уменьшилась на 1% в годовом выражении — до 2,845 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 3,69 доллара с 3,62 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети снизилась на 1% — до 4,368 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам полугодия сократилась на 2%, составив 10,297 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала McDonald's увеличил чистую прибыль на 1% — до 1,516 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,97 доллара против 1,9 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети увеличилась на 1% — до 2,274 миллиарда долларов. Выручка незначительно снизилась — на 0,2%, до 5,341 миллиарда долларов.

Мировые сопоставимые продажи во втором квартале увеличились на 6,6%, в основном за счет продаж в Великобритании, Франции и Германии.

"Мы продолжаем ориентироваться на наших клиентов с помощью создания инновационных решений для дальнейшего повышения качества обслуживания и стимулирования развития компании", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Стива Истербрука (Steve Easterbrook).

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.