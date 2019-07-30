МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 77,608 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка выросла на 3,3% — до 266,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA составил 86,1 миллиарда рублей, сократившись на 3,4% преимущественно за счет снижения в сегменте пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов. Рентабельность по EBITDA составила 32,3%.

Чистый долг "Сибура" в первом полугодии 2019 года вырос на 9,8%, до 348,7 миллиарда рублей.

"Чистый долг "Сибура" на 30 июня 2019 года вырос на 9,8% по сравнению с 31 декабря 2018 года и составил 348,7 миллиарда рублей на фоне роста общего долга", — говорится в сообщении.

Общая сумма долга на 30 июня увеличилась на 10,6%, до 367,6 миллиарда рублей по сравнению с показателем по состоянию на 31 декабря 2018 года.

"Сибур" — ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.