МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 июня, снизилась в 2,6 раза в годовом выражении — до 3,966 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Прибыль, приходящаяся на головную организацию, сократилась в 2,5 раза, до 3,9 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,43 доллара против 3,67 доллара в 2017-2018 финансовом году. Выручка компании выросла на 1% — до 67,684 миллиарда долларов.

Чистый убыток P&G в четвертом квартале финансового года составил 5,237 миллиарда долларов против чистой прибыли в отчетном периоде прошлого года в 1,89 миллиарда долларов. Чистый убыток головной организации составил 5,241 миллиарда долларов против чистой прибыли в 1,891 миллиарда долларов в четвертом квартале прошлого фингода. Разводненный убыток на акцию составил 2,12 доллара против прибыли в 0,72 доллара в прошлом финансовом году.

Выручка P&G за квартал выросла на 4% в годовом выражении — до 17,094 миллиарда долларов.

По прогнозу компании, в 2019-2020 финансовом году рост продаж составит 3-4%, рост скорректированной прибыли на акцию — 4-9%, в среднем до 4,52 доллара за бумагу.

Базирующаяся в американском штате Огайо Procter & Gamble была основана в 1837 году. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter & Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает в стране более 70 торговых марок.