МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе-июне 2019 года увеличился на 5,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 762,2 миллиарда рублей, говорится в докладе Росстата.

В июне показатель увеличился в годовом выражении на 2,5%, составив 134,9 миллиарда рублей, а по сравнению с маем вырос на 2,1%.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.

По данным статистического ведомства, оборот предприятий общественного питания в России в 2018 году увеличился на 4,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом — до 1,528 триллиона рублей.