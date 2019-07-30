МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Инвесткомпания Pamplona Capital Management, в которую инвестирует российский бизнесмен Михаил Фридман, пропустила сроки, выделенные ей властями США для продажи доли в компании по кибербезопасности Cofense, пишет газета Wall Street Journal.

"Pamplona обязалась найти покупателя их миноритарных инвестиций к 19 июля, но не сделала этого… Ведомство, известное как CFIUS, уведомило Pamplona и Cofense о том, что им могут грозить штрафы за каждый день, за который они не смогут найти покупателя доли, наряду с другими возможными взысканиями", — пишет газета, ссылаясь на электронное письмо, которое Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) отправил компаниям на прошлой неделе.

Представитель Pamplona ответил изданию, что работа над сделкой была "многосторонней" и компания сотрудничала со всеми участниками процесса в оперативном порядке, включая CFIUS. Несколько источников отметили, что к доле проявляли интерес различные возможные покупатели, среди которых Pacific Investment Management Co. и BlackRock Inc., однако сторонам не удалось достичь договоренности.

Комитет к концу прошлой недели не принял окончательного решения о том, кто будет выплачивать возможные штрафы из-за нарушений договоренности, пишет газета, но источник отметил изданию, что CFIUS намерен возложить наибольшую долю на Pamplona. Возможный штраф, наряду с другими взысканиями за нарушение соглашения, может составлять 10 тысяч долларов в день, говорилось в электронном письме от 25 июля. При этом комитет изучает и другие инвестиции Pamplona, сообщили источники, и CFIUS выявил еще минимум два вложения, сделанных без получения одобрения комитета.

Издание сообщало в апреле этого года, что CFIUS вынудил инвесткомпанию Pamplona Capital Management продать свою долю в компании по кибербезопасности Cofense. В пресс-службе Фридмана на запрос газеты тогда ответили, что, согласно объяснениям руководства Pamplona, основанием для рекомендации продать долю в Cofense стала величина иностранного участия в инвестиционной компании. При этом у CFIUS нет каких-то конкретных претензий к самому бизнесмену или его холдингу LetterOne, уточняла газета.

В январе прошлого года минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. В него попал и Михаил Фридман. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.