ОРЕНБУРГ, 30 июл — ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" стабилизировал ситуацию с багажом: набрал дополнительный персонал, повысил зарплату грузчикам и переориентировал потоки, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдались с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг". В начале июля аэропорт заявлял, что ситуация в целом стабилизировалась, однако возможны отклонения.

"Стабилизировалась. У нас были вопросы не так давно… обсуждали вопрос о перегрузке входных групп. То есть очереди на вход в аэропорт не так давно. Выясняли, спрашивали. Три автобуса больших с туристами приехало, около получаса коллеги стояли на входной контроль. Такие локальные темы все равно будут случаться", — сказал Дитрих, отвечая на вопрос журналистов, окончательно ли стабилизировалась ситуация с выдачей багажа в аэропорту "Шереметьево".

"Глобально с точки зрения решения вопросов багажа Шереметьево исправилось. По состоянию уже на сегодня, где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию", — добавил он.

Дитрих уточнил, что это произошло, в том числе, благодаря набору дополнительного персонала, повышения зарплаты грузчикам, переориентации потоков, связанных с обработкой всего объёма багажа в терминале D, что ранее с учётом пропускной способности терминала вызвало большие проблемы, а также иных мер.

"Ространснадзор, который по моей просьбе туда выезжал… Подтверждает, что ситуация… рабочая, каких-то сбоев нет", — заключил министр.