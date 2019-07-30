ВАШИНГТОН, 30 июл — ПРАЙМ. Потенциальный отказ Турции от покупки самолетов Boeing на 10 миллиардов долларов может немного подпортить бизнес компании, но вряд ли речь идет о серьезной угрозе ее финансовому состоянию, заявил РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 26 июля, что страна может отказаться от покупки американских самолетов Boeing. Он отметил, что это может произойти в случае введения санкций США из-за приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам турецкого лидера, речь идет о закупке самолетов на сумму порядка 10 миллиардов долларов.

"Потенциальный отказ Турции от покупки самолетов Boeing, конечно, несет некоторую угрозу для бизнеса компании, но не является существенной опасностью. Средний доход Boeing — порядка 90 миллиардов долларов в год. С этой точки зрения, заказ в 10 миллиардов долларов, распределенный на несколько лет по мере строительства самолетов, не вопрос жизни или смерти для Boeing", — сказал собеседник агентства.

По его словам, существующие проблемы компании уже обвалили рыночную капитализацию на 22%.

"Я не ожидаю, что произойдет еще одно резкое падение стоимости акций компании, хотя некоторая флуктуация, безусловно, возможна", — резюмировал он.

В прошлую среду стало известно, что чистый убыток американского концерна Boeing Co. в первом полугодии 2019 года составил 793 миллиона долларов, тогда как годом ранее компанией была получена чистая прибыль в 4,673 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании.

Чистый разводненный убыток составил 1,4 доллара на акцию против прибыли в 7,88 доллара за первые шесть месяцев 2018 года. Выручка Boeing упала на 18,8%, до 38,668 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала Boeing зафиксировал чистый убыток в 2,942 миллиарда долларов, тогда как за аналогичные три месяца прошлого года была получена прибыль в 2,196 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 5,21 доллара против прибыли в 3,73 доллара год назад. Квартальная выручка снизилась на 35%, до 15,751 миллиарда долларов.

Списания, связанные с ситуацией вокруг самолетов модели 737 МАХ, привели к снижению выручки на 5,6 миллиарда долларов, что представляет 8,74 доллара на акцию, отмечается в релизе. Новый финансовый прогноз на год компания опубликует позднее в связи с текущей неопределенностью.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких лайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов, компания обновила программу обучения пилотов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре компании функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

У Boeing есть заказы на десятки самолетов от крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines. В частности, согласно первоначальным планам, в ближайшие годы в парк перевозчика должны поступить до 30 Boeing 787 Dreamliner (25 — твердый заказ, 5 — опцион). Согласно данным Boeing, Turkish Airlines входит в десятку ее крупнейших заказчиков в Европе и на Ближнем Востоке.