МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 4,8%, до 226,5 миллиарда иен (2,086 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль увеличилась в годовом выражении на 3% — до 311,3 миллиарда иен (2,9 миллиарда долларов). Выручка снизилась на 1,6%, до 1,058 триллиона иен (около 9,7 миллиарда долларов).

Чистая прибыль во втором квартале составила 105,6 миллиарда иен (0,97 миллиарда долларов), что на 5,8% ниже показателя годичной давности. Операционная прибыль снизилась на 17,2% — до 128,7 миллиарда иен (1,2 миллиарда долларов). Выручка уменьшилась на 1,3%, до 553,1 миллиарда иен (5,01 миллиарда долларов). По итогам 2019 года компания ожидает чистую прибыль на отметке 523 миллиарда иен (4,8 миллиарда долларов), выручку на уровне 2,17 триллиона иен (20 миллиардов долларов), операционную прибыль — в 518 миллиардов иен (4,8 миллиарда долларов).

JTI сообщила также, что за прошлый квартал увеличила общий объем отгрузок в России на 16% год к году. Рыночная доля компании в РФ выросла при этом на 5,4 процентного пункта в годовом выражении, до 39,6%.

Japan Tobacco International (JTI) — международный производитель табачной продукции, входит в группу Japan Tobacco. JTI была образована в 1999 году после приобретения Japan Tobacco бизнеса американской R.J. Reynolds за пределами США. Штаб-квартира JTI находится в Женеве. Среди брендов в портфеле компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".