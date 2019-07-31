МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента немецкого автомобильного концерна Daimler на уровне "А2", изменив прогноз по нему на негативный со стабильного, говорится в сообщении агентства.

"Изменение прогноза на негативный отражает ухудшение финансовых показателей и показателей операционной деятельности Daimler, которое началось в 2018 году и продолжилось в первой половине 2019 года, в результате чего некоторые показатели кредитоспособности оказались значительно ниже уровней, соответствующих его текущей рейтинговой категории "A2", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента и ведущего аналитика по Daimler Фалька Фрея (Falk Frey).

Эксперт добавил, что негативный прогноз также отражает "все более усложняющуюся обстановку в отрасли, что снижает уверенность в стабильном восстановлении показателей Daimler во второй половине этого года".

Moody's отмечает, что рейтинг Daimler может быть понижен в случае устойчивого ухудшения финансовых показателей, а для повышения рейтинга необходимы стабильные высокие операционные и финансовые показатели.

На предыдущей неделе компания сообщила, что чистая прибыль в первом полугодии 2019 года упала в 4,6 раза в годовом выражении — до 907 миллионов евро. Выручка Daimler при этом выросла на 2% — до 82,348 миллиарда евро. Компания ожидает, что выручка в 2019 году немного вырастет.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.