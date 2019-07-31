МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в первом полугодии 2019 года снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,301 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,83 евро против 1,05 евро за акцию годом ранее. Выручка FCA сократилась на 4%, до 51,222 миллиарда евро.

По итогам второго квартала концерн зафиксировал прибыль в 793 миллиона евро, что на 14% выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,5 евро против 0,44 евро годом ранее. Выручка FCA за отчетный период уменьшилась на 3,2% — до 26,741 миллиарда евро. Продажи по итогам квартала составили 1,157 миллиона автомобилей, что на 11% ниже показателя годичной давности.

FCA ожидает, что скорректированная прибыль на акцию по итогам года превысит 2,7 евро, а скорректированная прибыль до вычета налогов и процентов (EBIT) ожидается на уровне около 6,7 миллиарда евро.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.