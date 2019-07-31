МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в июне 2019 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 15,2% — до 109,226 тысячи штук главным образом из-за снижения спроса на ключевых рынках, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Как отмечает организация, снижение показателя происходит уже тринадцатый месяц подряд. Производство автомобилей для внутреннего рынка в минувшем месяце выросло на 17,8%, до 18,438 тысячи штук, а машин, направляемых на экспорт — снизилось на 19,8%, до 90,788 тысячи. На экспорт в июне пришлось 83,1% произведенных в Великобритании автомобилей.

Рост производства для внутреннего рынка следует после падения показателя год назад на 47,2% из-за подготовки к новой процедуре проверки WLTP. WLTP — всемирно согласованная методика испытаний легковых автомобилей для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов.

"Сегодняшние данные являются следствием международной нестабильности на фоне сохраняющихся страхов (вокруг выхода Великобритании из ЕС, или Brexit — ред.) без соглашения. Этот страх приводит к тому, что инвестиции прекращаются, поскольку сотни миллионов фунтов направляются на смягчение последствий Brexit", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes). По последним данным, на смягчение последствий Brexit потрачено уже не менее 330 миллионов фунтов, отмечается в сообщении.

Борис Джонсон в прошлую среду стал премьером Британии. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.