МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России за первое полугодие выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5731 единицы, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

"Рост первого полугодия составил 11%, но на фоне темпов прошлого года (рост первого полугодия 2018 года был 35%) мы видим явное замедление. В целом инвестиционная активность на рынке ниже уровня, необходимого для замены устаревшего парка техники", — отметил председатель комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов, слова которого приводятся в сообщении.

Он ожидает, что текущие тренды рынка сохранятся и во втором полугодии. Однако любое негативное регулирующее воздействие на рынок в таком неустойчивом состоянии неизбежно приведет к падению, предупредил Комов.

Согласно данным АЕБ, продажи экскаваторов-погрузчиков за первое полугодие выросли на 16% — до 1439 штук, гусеничных экскаваторов — на 4%, до 1813 штук, погрузчиков с бортовым поворотом — на 12%, до 533 штук, колесных погрузчиков — на 23%, до 607 штук, гусеничных тракторов — на 22%, до 525 штук.

Продажи колесных экскаваторов выросли в отчетном периоде на 15%, до 281 единицы, самоходных грейдеров — почти не изменились, составив 293 единицы, сочлененных самосвалов — выросли на 15%, до 108 штук, самосвалов с жесткой рамой — снизились на 14%, до 132 штук.