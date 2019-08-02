МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам первого полугодия 2019 года сократилась на 15,2% в годовом выражении и составила 503 миллиона долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам полугодия составила 1,07 доллара против 1,25 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла в годовом выражении на 2,7%, до 2,666 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании уменьшилась на 18,2%, до 257 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,55 доллара против 0,66 доллара во втором квартале 2018 года. Выручка по итогам квартала увеличилась на 4,2% и составила 1,4 миллиарда долларов.

Компания отметила рост общесистемных продаж во всех трех подразделениях, при этом показатель для бренда Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) замедлился до 8,8% с 10,7%, для Tim Hortons — до 1,6% с 2,2% годом ранее, Burger King ускорился до 9,8% с 8,4%. Сопоставимые продажи для PLK выросли на 3%, Burger King — на 3,6%, а для Tim Hortons — на 0,5%. По сообщению компании, рост общесистемных продаж обусловлен главным образом увеличением количества ресторанов.

По состоянию на конец второго квартала компания нарастила количество ресторанов Burger King почти на 1 тысячу, или на 5,6%, до более чем 18 тысяч. Число ресторанов Tim Hortons выросло до 4,9 тысячи, на 1,6%, PLK — до 3 тысяч, или на 6%.

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Является третьим по величине оператором сети быстрого питания в мире. Сеть насчитывает почти 25 тысяч ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.