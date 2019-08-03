МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолётов, который находится за пределами лётного поля московского аэропорта "Шереметьево", обрушились, пострадавших нет, случай не повлиял на работу авиагавани, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта — ангара для воздушных судов — который не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами лётного поля", — сказала представитель.

Она отметила, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — добавила представитель.