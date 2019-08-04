МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что железнодорожный транспорт играет огромную роль в развитии национальной экономики, а история России тесно связана с развитием железных дорог.

"Железнодорожный транспорт связывает города и регионы страны. Работники железнодорожной отрасли внедряют современные технологии и активно развивают цифровизацию. На протяжении почти двухсот лет история России тесно связана с развитием железных дорог", — говорится в поздравительной телеграмме главы государства по случаю Дня железнодорожника.

Путин отметил, что железные дороги объединили Россию от западных рубежей до Дальнего Востока и стали важным звеном отечественной транспортной инфраструктуры.

"Благодаря большому, самоотверженному труду ваших предшественников – за прошедшее время были сооружены тысячи километров путей, новые железнодорожные станции и вокзалы", — сказал он.

Кроме того, президент отметил блестящую работу по транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу и XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

"Открытие движения поездов в обход Краснодара, строительство магистрали в Крым – вот лишь немногие знаковые достижения железнодорожников за последнее время", — сказал он.