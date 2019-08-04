МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На 563-м километре трассы в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Предварительно, пострадали семь человек — пятеро взрослых и двое детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, движение транспорта на месте ДТП временно перекрыто.