РИГА, 4 авг – ПРАЙМ. Грузовое судно Hadeland под флагом Барбадоса и Антигуа дважды село на мель в акватории Рижского свободного порта из-за действий пьяного капитана, говорится в сообщении Службы береговой охраны.
Инцидент произошел вечером в субботу. Судно село на мель при выходе из порта, но смогло своими силами сняться с нее. Примерно через 20 минут оно снова село на мель.
На место происшествия было отправлено судно береговой охраны KA-06 "Гайсма".
"Латвийская сторона поднялась на борт и в результате осмотра констатировала, что капитан судна пьян", — говорится в сообщении береговой охраны.
О случившемся составлен протокол, Hadeland отбуксирован обратно в Рижский порт.
https://1prime.ru/business/20190804/830215545.html