МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает подумать о создании сразу сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, например, в северном, южном и западном направлениях, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

По его словам, ВСМ очень хорошо работают на эффекте масштаба.

"Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно: когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали не только на север, в Питер, но и на юг, в Краснодар. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали в западном наравлении", — сказал Дитрих в воскресенье в рамках празднования Дня железнодорожника.

То есть, резюмировал он, это сеть. "Сегодня в День железнодорожника порассуждать, помечтать о том, чтобы это стало возможным, я думаю, мы тоже можем вместе со всеми", — заметил министр. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, считает ли, что надо реализовывать сразу ряд проектов ВСМ.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет ВСМ. РЖД в последние годы готовили в качестве первого проекта ВСМ Москва-Казань. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине апреля 2019 года сообщил, что глава государства Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ в Петербург, руководствуясь соображениями целесообразности.

Песков добавлял, что вопрос создания такой магистрали в Казань окончательно не решен, продолжится изучение экономической целесообразности проекта. РЖД занялись подготовкой проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Первый замглавы Минтранса России Иннокентий Алафинов в середине июля текущего года сообщал, что Белоруссия интересуется прохождением ВСМ из Москвы в Минск и Варшаву.