МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минтранс не ожидает каких-то катаклизмов или удорожания авиабилетов после переноса в РФ серверов и баз данных работающих в стране систем бронирования авиабилетов, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

Правительство ранее обязало работающие в России системы бронирования авиабилетов перенести сервера и базы данных на территорию РФ не позднее 31 октября 2021 года.

"Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история", — сказал Дитрих.

"У нас на самом деле, как мы с вами знаем, все может повлиять на все вокруг и, в том числе, на стоимость авиабилетов. Требования к инверторным системам и в целом к системам бронирования, они были обсуждены и с нашими авиакомпаниями, и с зарубежными разработчиками таких систем, с российскими разработчиками таких систем, и был найден консенсус, который в этом документе, в утверждённом правительством, сейчас и отражён. Этот документ показывает, в каком направлении мы будем двигаться и какими будут эти системы к 2021 году, когда они должны переехать в Россию", — отметил он.

Дитрих добавил, что по всем остальным информационным системам такого рода требования уже были приняты ранее. "Теперь мы дошли и до этих систем тоже. Ничего страшного не произойдёт, все будет идти ровно по плану, как делать и как двигаться, мы знаем", — сказал Дитрих.

Минтранс в июле опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств. Замминистра транспорта Александр Юрчик в мае сообщал, что Минтранс ждет завершения переноса в РФ серверов систем бронирования авиабилетов к 2022 году.