МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сеть ресторанов русской кухни "Теремок" в первом полугодии увеличила выручку на 21% в годовом выражении — до 5,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Оборот компании составил 5,2 миллиарда рублей, что на 21% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В пиковые дни нагрузки "Теремок" обслуживает до 120 тысяч покупателей в день", — сказано в сообщении.

С января по июнь компания открыла 9 новых ресторанов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. До конца года сеть планирует открыть более 20 новых ресторанов, отмечается в сообщении.

"Мы сосредоточились на открытии заведений с собственной посадкой в рамках новой концепции: с дорогим интерьером и керамической посудой. Рестораны стрит-ритейла демонстрируют рост почти в два раза выше, чем фудкорты", —прокомментировал основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров.

В феврале сеть открыла первый гастрономический корнер под названием "Припёк" в московском фудмолле "Депо".

"В меню – блины с тамбовским окороком, нельмой, креветками, фуа-гра, камамбером, козьим сыром, черной икрой, маскарпоне, соленой карамелью и маршмеллоу. Оборот бренда "Припёк" за первые пять месяцев работы оказался выше прогнозов, сейчас несколько других площадок на гастрономических рынках Москвы рассматриваются для масштабирования концепции", — говорится в сообщении.

"Теремок" — одна из крупнейших российских сетей общественного питания, основанная в 1998 году предпринимателем Михаилом Гончаровым. Она включает в себя более 300 торговых точек в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Ежегодно рестораны, специализирующиеся в основном на блинах, принимают до 30 миллионов гостей.